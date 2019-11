La mamma di Nadia Toffa a 'Domenica In', Mara Venier in lacrime

E' l'intervista più difficile che potesse fare. Avere davanti la mamma di Nadia Toffa, con tutto il suo dolore e i ricordi della figlia che non c'è più, è stato un colpo al cuore per Mara Venier, amica della giornalista scomparsa lo scorso 13 agosto dopo una dura battaglia contro il cancro.

Un neuroblastoma molto aggressivo, come ha spiegato la signora Margherita: "I medici hanno capito subito la gravità della malattia, fin dal primo svenimento. Ha subito 5 operazioni, poi la chemio e la radioterapia, ma nella sfortuna sembrava essere stata fortunata perché era in una posizione 'vuota' del cervello. Lei lo sapeva, ma la speranza è l'ultima a morire". Ha sperato fino alla fine Nadia, pur consapevole di quello a cui stava piano piano andando incontro.

La mamma di Nadia Toffa: "Non è vero che il fidanzato l'aveva abbandonata"

Negli ultimi mesi, quando la malattia la stava rendendo sempre più debole, sua mamma era l'unica da cui si lasciava vedere. A questo proposito la signora Margherita ha svelato un retroscena: "In un post aveva scritto che il fidanzato l'aveva abbandonata, ma non era vero. Fu lei ad allontanarlo perché non voleva farsi vedere così da nessuno, solo da me. Scrisse che non l'aveva mai accompagnata alle terapie, ma non era vero, l'ha accompagnata sempre, le è stato vicino. Lui ha capito e l'ha rispettata. E' rimasto sempre in contatto con noi".

La situazione è precipitata a luglio: "Ha cominciato a diventare soporosa, come mi avevano detto. E' un tumore aggressivo ma non dà dolore. Eravamo a casa sua a Milano e mi sono inventata che dovevo essere ricoverata a Brescia per dei controlli, era una scusa per portarla con me. Non so se mi ha creduto, penso di sì. Mi disse 'ti ho promesso che non ci saremmo mai lasciate, cureranno tutte e due'. Aveva tanta voglia di vivere, pensava a tornare al lavoro a settembre. Dormiva molto, ma quando era sveglia era presentissima e mi faceva scrivere le sue idee. L'ultima notte l'ho vista cambiare, mi sono accoccolata vicino a lei, era impallidita, con il respiro affannoso. Ho capito che stava mancando e le ho detto 'vola tesoro mio, ma mamma è serena'. Non so come ho fatto".

Mara Venier in lacrime

Un racconto straziante, impossibile per Mara Venier trattenere le lacrime. La conduttrice si è bloccata per alcuni secondi, toccata nel profondo da quelle parole, poi è riuscita ad andare avanti ma con molta fatica e quando ha salutato la signora Margherita, abbracciandola e promettendole di sostenerla in tutti i progetti che vorrà portare avanti con la Fondazione Nadia Toffa, ha avuto bisogno di lasciare per qualche attimo lo studio prima di andare avanti. 'Show must go on'? Non sempre.