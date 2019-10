La mamma di Nadia Toffa torna su Facebook: "Mi ha chiesto di pubblicare i suoi pensieri"

"Cari amici, mi fa piacere informarvi che il 7 novembre uscirà nelle librerie “Non fate i bravi”, un libro che raccoglie i pensieri scritti da Nadia negli ultimi mesi e che lei mi ha chiesto di pubblicare". Comincia così il post condiviso poco fa dalla signora Margherita, mamma di Nadia Toffa, giornalista de 'Le Iene' scomparsa ad agosto dopo una lunga battaglia contro il cancro. "Per me - prosegue Margherita - è importante poter condividere con voi questa iniziativa a cui Nadia teneva tanto. I proventi delle vendite saranno devoluti in beneficenza. Vi abbraccio tutti. Margherita, la mamma di Nadia".

L'eredità di Nadia Toffa

Non è questa l'unica 'eredità' lasciata da Toffa per il suo pubblico. Venuta a mancare il 13 agosto dopo un anno e mezzo di lotta contro il cancro, la conduttrice ha raccontato la malattia nel libro 'Fiorire d'Inverno - La mia storia', uscito nel settembre dello scorso anno. Non solo. Davide Parenti, autore delle Iene, ha rivelato l'esistenza di un video voluto da Nadia per i telespettatori: "C'è questo filmato che Nadia ci chiese fare - ha spiegato - con lei che incontra le persone cui ha voluto bene. E' stato girato qualche mese prima che ci lasciasse ma fino ad oggi non abbiamo ancora avuto il coraggio di guardarlo, ancor meno di lavorarci. Lo faremo appena ce la sentiremo".

Da ricordare, inoltre, il Murales che campeggia a Taranto, nel rione Salinelli, con il volto della giornalista che proprio in città realizzò numerosi servizi sull’llva e sull’emergenza inquinamento nella zona pugliese.