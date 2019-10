Lutto nello spettacolo: è morto Manuel Frattini, divo nel musical e volto noto della tv

Lutto nel mondo dello spettacolo. Il popolare ballerino, attore e cantante Manuel Frattini è morto improvvisamente. L'artista, scrive l'Ankdronos, "ha avuto un malore che gli ha provocato un arresto cardiaco irreversibile, nonostante i soccorsi tempestivi dei presenti e del personale medico, chiamato immediatamente". Frattini "si trovava a Milano per fare quello che più amava nella vita, il musical: aveva voluto essere presente, insieme ad altri performer, a una serata di beneficenza. Era felice e circondato da tutti gli amici e i colleghi più cari".

Manuel Frattini, una vita per la danza e lo spettacolo

Nato a Corsico il 25 maggio 1965, ha iniziato la propria formazione artistica con lo studio della danza classica, per poi passare alla danza jazz, danza moderna e tip tap, completando il proprio curriculum con gli studi di dizione e recitazione presso il Centro Teatro Attivo di Milano. In tv ha esordito come primo ballerino e coreografo partecipando a numerose produzioni Rai e Mediaset, come La sai l'ultima?, Fantastico, Pronto è la Rai?.

Nel 1991 viene chiamato dalla Compagnia della Rancia, diretta da Saverio Marconi, per interpreta Mike Costa nel musical A Chorus Line. La notorità e l'ammirazione da parte del pubblico e della critica arrivano nella stagione 1998/1999 con Sette spose per sette fratelli, nel quale interpreta il ruolo di Gedeone con Raffaele Paganini e Tosca nel cast.

Negli anni ha interpretato musical di successo come Tributo a George Gerswhin – Un americano a Parigi con Christian De Sica, Lorenza Mario, Monica Scattini e Paolo Conticini, Musical, Maestro!, La piccola bottega degli Orrori, e nel 2003 musical-kolossal Pinoccchio, con le musiche dei Pooh. Nel 2006 un altro grande successo: il musical Peter Pan, con le musiche di Edoardo Bennato. Il 2010 è l'anno di Aladin, scritto da Stefano D'Orazio con le musiche dei Pooh. Seguono tournée fortunate negli Stati Uniti, altri lavori come "Cercasi Cenerentola" sempre con la Compagnia della Rancia, Crazy for You, Robin Hood.

Paolo Ruffini e Manuel Frattini durante la commedia musicale 'Cercasi Cenerentola'. ANSA/ UFFICIO STAMPA

Accanto alla sua attività di performer, Manuel Frattini si è dedicato molto anche all’insegnamento, tenendo corsi di perfezionamento e stage nelle più prestigiose Accademie italiane. Nel corso della sua carriera Manuel Frattini ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui: il Premio Bob Fosse, il Premio Danza&Danza come Miglior interprete italiano della stagione 1996/1997 per Cantando sotto la Pioggia; il Primo Premio Nazionale Sandro Massimini (Festival Internazionale dell'Operetta di Trieste 1997). Nel 2011 il Premio alla Carriera nel corso della rassegna “Musical Day”, nel 2013 il Premio alla Carriera consegnato da “Tip Tap Show” e nel 2016 gli viene consegnato il prestigioso Premio Flaiano per la sezione Musical.