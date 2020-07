Manuela Arcuri vuole tornare a recitare: "Lavorano sempre gli stessi, certe fiction mi hanno catalogata"

Per oltre dieci anni sulla cresta dell'onda, tra programmi tv e fiction di successo come 'Il peccato e la vergogna' e 'Pupetta', Manuela Arcuri nel 2014 si allontana dal mondo dello spettacolo per dedicarsi al figlio Mattia, avuto dal compagno Giovanni Di Gianfrancesco. Dopo il ritorno sulle scene, lo scorso anno, con 'Ballando con le stelle', l'attrice è pronta per quella che definisce la sua "seconda fase lavorativa", come racconta in un'intervista a Chi.

Non è facile dopo anni, ma qualche proposta è già arrivata: "Nel mondo dello spettacolo gli addetti ai lavori voltano troppo velocemente pagina. Nel giro di poco cambia tutto: attori, personaggi e si sfrutta, come da copione, il più possibile chi al momento è sulla cresta dell'onda. Io sono serena e non ho paura perché so chi sono e, soprattutto, so quello che ho creato. Ora mi si stanno aprendo diverse porte e tutto sta nel capire quale varcare, ma una cosa è certa: ho voglia di mettermi nuovamente in discussione".

E' pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera Manuela Arcuri, ma stavolta, a differenza degli esordi, sa a cosa va incontro e sopratutto ha un passato con cui fare i conti: "Sicuramente certe fiction mi hanno catalogata, ma il problema è degli addetti ai lavori, non del pubblico. Ormai il cinema è un ambiente chiuso dove lavorano solo e soltanto gli stessi. Uno dei pochi che è riuscito ad andare oltre è il compianto Carlo Vanzina".

L'unica cosa che non le manca dei suoi anni d'oro è l'attenzione mediatica: "Né io né la mia famiglia l'abbiamo mai vissuta bene - spiega - Negli anni mi sono stati attribuiti flirt su flirt, facendomi passare per quella che non sono e caplestando la mia sensibilità. Ancora oggi, a distanza di più di 20 anni, mi ritrovo a smentire l'idea che gli altri hanno di me".