Manuela Arcuri (con il fratello Sergio) al Gf Vip 3? C'è qualcuno che la frena

Manuela e Sergio Arcuri al Gf Vip 3: sì o no?

Da diverse settimane, ormai, si è iniziato a parlare dei probabili concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip, in partenza nella prossima stagione televisiva. E così, dopo il successo avuto dai fratelli Rodriguez, si era fatto il nome di Manuela e Sergio Arcuri. Nelle ultime ore, però, è stato proprio quest’ultimo a dichiarare che non ci sarebbe ancora alcuna ufficialità.

Al settimanale Sono, Sergio Arcuri ha svelato che la sorella Manuela avrebbe ancora dei dubbi, legati al figlio Mattia di 5 anni. L’attrice e showgirl di Latina teme, infatti, di dover passare tante settimane lontano dal suo piccolo. Proprio per questo non ha dato ancora nessuna conferma alla produzione del Gf Vip 3, né messo alcuna firma.

“Quando mia sorella e io vivevamo insieme guardavamo sempre il Grande Fratello. Inoltre siamo grandi amici di ex gieffini come Filippo Bisciglia e Alessia Macari. Siamo molto legati a questo programma, di cui Manuela è stata anche opinionista, e dunque non ci dispiacerebbe affatto partecipare in coppia”, ha detto Sergio Arcuri a Sono.

“Purtroppo, però – ha continuato - non c’è nulla di ufficiale. Ogni anno tentano di proporre il GF Vip a Manuela, ma per lei stare un mese o più lontana da Mattia sarebbe impossibile. Già quando lo deve lasciare per qualche giorno, soffre. Quindi, oggi come oggi, escludo la nostra partecipazione”. Chissà se Ilary Blasi e Alfonso Signorini riusciranno a farle cambiare idea.