Mara Venier rivela: "Voglio tornare a fare l'attrice"

E dopo Barbara d'Urso, che è tornata sul set con 'La Dottoressa Giò' l'altroieri, anche la sua "rivale" Mara Venier sogna di sperimentarsi di nuovo nelle vesti di attrice. La conduttrice di 'Domenica In' lo rivela nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale "Chi", dove torna a parlare anche degli ottimi ascolti collezionati dal suo show domenicale, che l'ha vista contrapporsi proprio a Barbarella.

Mara Venier: "Voglio tornare a fare l'attrice"

Mara afferma che ci sono ottime probabilità perché torni a recitare. A darle quest'opportunità Claudia Mori, produttrice e moglie di Adriano Celentano. «C’è un progetto con Claudia Mori per una fiction che si chiamerà “La fioraia del Giambellino”. Così potrei tornare a fare anche l’attrice», rivela alla rivista diretta da Alfonso Singorini, in edicola da mercoledì 16 gennaio.

La regina della domenica, che ha appena sfiorato il 20% di share con il suo programma, tiene poi a sottolineare: «Io lo so che gli ascolti determinano il successo o l’insuccesso di un programma. Ed è chiaro che se il programma va bene io sono contenta. Ma io mi ero proposta di fare tre ore e mezzo di allegria e pensiero, di leggerezza e profondità. Sono riuscita a fare una bella domenica e il successo, oltre agli ascolti, è stato nel gradimento, il caro, vecchio gradimento».

Intanto, nei giorni scorsi è arrivata in libreria la biografia della conduttrice, “Amori della zia”, con un nuovo sottotitolo - “Eh già…io sono ancora qua!” - e con un capitolo inedito tutto dedicato al suo ritorno in Rai: «In quel libro, che ha funzionato bene, eravamo arrivati a un certo punto della mia storia, ma questa è proprio un’altra fase della mia vita. E sono felice perché Domenica In ha ritrovato la sua luce».