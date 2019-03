Mara Venier bacia Pif in diretta a Domenica In: "Nicola, non essere geloso"

A Domenica In per presentare il suo nuovo film, “Momenti di trascurabile felicità”, Pif è stato protagonista insieme a Mara Venier di una gag che ha fatto impazzire il pubblico.

Parlando dei baci sul set, zia Mara ha voluto mostrare ai telespettatori come si baciano veramente gli attori, ossia qual è la tecnica che si usa per i baci “cinematografici”.

Bacio "cinematografico" tra Mara Venier e Pif a Domenica In

Pif ammette di essere sempre stato considerato “un pezzo di tronco”, tra imbarazzo e timidezza. Il finto bacio passionale fa scattare l’applauso del pubblico ma alla fine Mara Venier non può far altro che confermare: “Sì, hanno ragione. Sei proprio di legno”. Poi, rivolta al marito Nicola Carraro, non può far a meno di esclamare: "Nicola, non essere geloso!".