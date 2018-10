Ascolti taroccati? Mara Venier risponde alle frecciatine di Barbara D’Urso

Mara Venier e Barbara D’Urso, da amiche a competitor la domenica pomeriggio in tv. Domenica In e Domenica Live si scontrano ormai da diverse settimane e il lunedì mattina c’è la corsa a vedere i risultati degli ascolti. Per il momento, zia Mara ha “vinto” tre incontri su quattro, ma non sono mancate polemiche e frecciatine.

Ospite a TvTalk, Mara Venier ha risposto a qualche domanda in merito. “Io sono una persona educata e perbene - ha premesso la conduttrice - Se il mio competitor vince, anche se di poco, mi sembra giusto complimentarmi. Da parte mia non c’è guerra. Io mi limito a ringraziare il pubblico che ha seguito Domenica In e metto i dati che mi vengono forniti. Poi c’è qualcuno che dice che i dati non sono quelli...”.

Ascolti tv, Venier vs D'Urso

Proprio in merito ai “dati”, nei giorni scorsi Barbara D’Urso aveva scritto un messaggio sui social per ringraziare il proprio pubblico e per diffondere i suoi “dati Auditel VERI!”. “Visto che anche anche stavolta vedo in giro strani calcoli senza valori e che molti non mettono i numeri per intero”, aveva scritto la padrona di casa di Domenica Live.

Pronta la replica di Mara: “Lei dice che i suoi sono i dati veri? Allora i miei sono taroccati? Che me frega! A me basta il pubblico. Io credo di fare un bel programma, ho avuto attestati di gradimento non solo da parte del pubblico ma anche della critica. Io faccio il mio programma, non sono contro nessuno”.

"Col cuore"

Un altro terreno di “scontro” è stato nei giorni scorsi l’utilizzo della parola “cuore”.

“Io faccio un programma col cuore? Giuro che non era polemica contro di lei”, ha spiegato la Venier.