"Cosa è successo con la d'Urso?", e Mara Venier spiazza il giornalista in radio

E' uno dei casi mediatici più chiacchierati della stagione televisiva. La rivalità tra Mara Venier e Barbara d'Urso, rispettivamente al timone di 'Domenica In' e 'Domenica Live', appassiona i telespettatori più curiosi. Le dirette interessate, però, preferiscono non parlare pubblicamente delle tensioni scoppiate dietro le quinte, che avrebbero finito per coinvolgere persino i loro avvocati.

Interpellata sulla questione nella trasmissione 'I Lunatici', in onda su Radio 2, Mara preferisce infatti non assecondare la domanda. “Che cosa è successo con la Ventura e com’è adesso il tuo rapporto con Barbara d’Urso?”, le chiede il giornalista. E la presentatrice cerca di sviare: “Amori della zia non vi rispondo né alla prima né alla seconda domanda".

L'argomento, dunque, si fa più ampio, e dal caso specifico "Barbara d'Urso" si finisce a parlare in maniera più generica di come Mediaset stia reagendo al successo di 'Domenica In'. Mara, ricordiamolo, trovò in Mediaset una casa dopo l'allontanamento dalla Rai, arrivato alcuni anni fa, basti pensare alle partecipazioni a 'Tu sì que vales' e all' 'Isola dei famosi'."Mi chiedete se a Mediaset stanno rosicando? - prosegue la conduttrice - Non lo so, io cerco di fare bene il mio lavoro. Ho degli ospiti di grande livello, amici che mi vengono a trovare. Io non lavoro per entrare in competizione con qualcuno, lavoro per il pubblico, la gente è contenta. Devo dire che la Rai è contenta, io anche sono felice. Per me è stata una soddisfazione. Ero stata mandata via in un modo poco elegante quattro anni fa e quando mi hanno proposto il ritorno a Domenica In, anche se mio marito era totalmente contrario, sono stata felice. Il lavoro è molto impegnativo, sono anche autrice del programma. Poi in qualche maniera Domenica In l’ho trovata indebolita, bisognava portarla di nuovo su, ci stiamo riuscendo. Non ci speravo, non ci credevo, però il gradimento del pubblico c’è e mi fa davvero tanto piacere"

Il bilancio, insomma, è più che positivo: "Sta andando tutto alla grande, siamo molto contenti. Non mi aspettavo assolutamente un gradimento simile da parte del pubblico. Stiamo facendo una bella Domenica In. Questo era il mio intento, far passare tre ore mezza agli italiani tra riflessione, facendoli anche sorridere. E’ bello perché negli ultimi anni ho lavorato molto a Mediaset e mi sono presa una fascia di pubblico giovane che prima non avevo".