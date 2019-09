Venier e d'Urso fanno pace pubblicamente: ecco il gesto inaspettato di Mara

I sentimenti ai tempi di Instagram passano anche attraverso un like concesso e negato. E' il caso dell'amicizia tra Barbara d'Urso e Mara Venier, che è naufragata sull'onda di frecciatine social e che oggi scopriamo essere rinata proprio grazie ad un commento in calce ad un post. Ovvero quell' "in bocca al lupo, amica mia", scritto ieri sera da Mara alla foto di Barbara in procinto di entrare in studio per il debutto di 'Live - Non è la d'Urso', al via ieri su Canale 5. Segno che l'ascia di guerra è stata seppellita.

A scatenare la maretta tra le due, amiche storiche, era stata lo scorso anno l'incursione nel rapporto di questioni professionali: Mara e Barbara, infatti, si erano ritrovate a 'scontrarsi' forzatamente l'una contro l'altra, dal momento che andavano in onda nella stessa fascia oraria, nella domenica pomeriggio, con 'Domenica Live' su Canale 5 e 'Domenica In' su Rai Uno. E i buoni propositi di mantenere il giusto fair play non sono stati tenuti da nessuna delle due, tanto che entrambe si sono lanciate attacchi più o meno velati via social e in tv. La 'guerra' degli ascolti è stata vinta da Mara ma, numeri a parte, a vincere oggi è soprattutto un'amicizia sincera e finalmente ritrovata.

La pace tra Barbara d'Urso e Mara Venier

Che la crisi fosse rientrata lo si era capito già da un'intervista rilasciata da Mara qualche giorno fa: "Noi due siamo, non eravamo, amiche perché un programma non può cancellare un'amicizia vera". "Siamo state dirimpettaie - ha proseguito - c'è stata qualche polemica ma ha fatto gioco a tutti. Ma quando c'è rispetto c'è tutto. Perché tra donne ci deve essere rispetto, siamo già abbastanza isolate. E' stupido entrare in competizione, siamo donne che ce l'hanno fatta da sole e tutte, a modo nostro, abbiamo talento. Non siamo più bambine e quindi qualcosa sappiamo fare se siamo ancora qui. Hanno tentato in tutti i modi a farmi litigare con lei ma non ci sono riusciti".