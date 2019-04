Mara Venier, l’ironica battuta sul “caffeuccio”: “Non posso nominarlo, c’è un’esclusiva”

Sebbene la concorrenza diretta tra Mara Venier e Barbara d’Urso non sia più un problema dal momento che dall’inizio del 2019 Domenica In e Domenica Live hanno smesso di sovrapporsi, la rivalità tra le due regine della tv domenicale continua a fornire lo spunto per qualche battutina.

E’ successo nella puntata di ieri 7 aprile di ‘Domenica In’, quando durante l’intervista ai conduttori di ‘Made in Sud’ Stefano De Martino (già ‘pizzicato’ con la fede al dito) e Fatima Trotta, la parola “caffè” ha fornito a Mara Venier l’assist perfetto per far balzare alla mente quel “caffeuccio” diventato marchio di fabbrica del lessico “d’Ursiano”.





Niente caffè a Stefano De Martino, Mara Venier: “Non nominarlo, c’è l’esclusiva del caffè”

“Tu sai che qui il caffè io non lo posso nominare… perché c’è un’esclusiva del caffè” ha detto ironica Mara Venier quando Stefano De Martino ha chiesto un caffè durante l’intervista: “Posso offrirti un tè, una camomilla, qualcos’altro…Ma quella cosa lì non se po’ nomina’… ”, ha aggiunto la conduttrice mentre il suo pubblico rideva di gusto e lo stesso De Martino forniva l’ulteriore rimando al famoso “caffeuccio” di Barbara d’Urso. “Addirittura? Un teuccio, una camomilluccia…”, ha chiesto il ballerino divertito.

Il riferimento è evidentemente all'accusa di emulazione della collega lanciata in rete da qualcuno contro Mara Venier prontamente difesa dal marito Nicola Carraro. Insomma, anche se a distanza, la sfida pare continuare… A colpi di frecciatine.