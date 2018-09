Mara Venier contro Anzaldi, commissione vigilanza Rai: "Cunnilingus? Si vede che conosce bene la parola"

Nonostante gli ottimi ascolti di 'Domenica In', una polemica continua ad impreversare sulla puntata di debutto della trasmissione condotta da Mara Venier. Casus belli, parole a sfondo sessuale come ad esempio "cunnilingus" e "passera", utilizzate dalla conduttrice e dai suoi ospiti durante lo spazio dedicato alla questione Asia Argento e Jimmy Bennett. Sono bastate queste sbavature per innescare la reazione del dem Michele Anzaldi della commissione di Vigilanza Rai.

Anzaldi, deputato PD, ha subito messo nel mirino la trasmissione chiedendo alcuni approfondimenti da parte di Viale Mazzini. Pronta la replica della Venier, arrivata tramite le pagine del 'Corriere della Sera': "Non conosco Anzaldi, ma sono felice di incontrarlo quando vorrà e sono pronta a farmi dare delle indicazioni. Si scandalizza se uno dice passera? Si è parlato anche di cunnilingus? Non l’ha capito nessuno a cosa si riferisse, è una parola che non conosce nessuno, si vede invece che Anzaldi la conosce molto bene".