Mara Venier, la frecciatina a Cristina Parodi: “Meglio Barbara D'Urso”

Pronta per tentare di riportare in auge la gloria di ‘Domenica In’ nella prossima stagione televisiva, Mara Venier ha rilasciato un’intervista al Messaggero ribadendo ancora una volta l’entusiasmo di sapersi di nuovo al timone di un programma storico della Rai.

Programma che, com’è noto, non ha navigato in acque facili nell’edizione condotta da Cristina Parodi insieme alla sorella Benedetta: il cast e il format del programma, modificati spesso nel corso dei mesi, non sono stati in grado di fronteggiare la concorrenza fortissima di Barbara d’Urso, regina incontrastata del pomeriggio televisivo.

Interpellata sull’argomento ‘Domenica In’ della scorsa edizione, Mara Venier ha risposto con assoluta sincerità sui suoi gusti televisivi che non hanno contemplato il pomeriggio di Rai Uno.

“Ho visto solo la prima puntata. Non tutta”, ha dichiarato la conduttrice al giornalista; se ha cambiato canale? “Si, meglio Barbara D'Urso”, ha risposto Mara Venier, quest’anno diretta competitor della sua amica che, è certa, “stravincerà”. E stavolta no che non potrà cambiare canale…