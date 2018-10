Mara Venier, frecciatina in diretta a Barbara d'Urso: "Col cuore"

E' una guerra senza esclusione di colpi ormai quella tra Mara Venier e Barbara d'Urso, che ogni domenica si sfidano a suon di super ospiti ed esclusive per salire sul gradino più alto del podio Auditel. E anche senza esclusione di battute e frecciatine che puntualmente si rifilano in diretta tv dai loro rispettivi salotti.

L'ultima a non lasciarsi sfuggire l'occasione di punzecchiare la rivale è stata la conduttrice di Domenica In durante la puntata di ieri. La zia Mara, prima di iniziare con l'intervista a Elisabetta Gregoraci, ha ripreso il pubblico troppo su di giri, ma a nessuno sono sfuggite quelle due paroline "rubate" beffardamente alla d'Urso: "Vi chiedo di fare silenzio. Ve lo chiedo 'col cuore'". E via alle risate, nemmeno troppo sotto i baffi. "Col cuore", infatti, è per eccellenza il motto di Carmelita.

Inutile il tentativo, poco dopo, di andare avanti come se nulla fosse. Ormai la bordata (l'ennesima) era stata servita.