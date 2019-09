Mara Venier e l'intervista a Giulia De Lellis: "Chi è? Mica l'ho capito"

Il libro di Giulia De Lellis, 'Le corna stanno bene su tutto', sta facendo discutere, non tanto per i contenuti ma perché in pochi giorni ha venduto talmente tante copie da aver superato addirittura un gigante come Stephen King. Un fenomeno discutibile, ma reale, che non si può fingere di non vedere per chi fa informazione e intrattenimento.

Così, tra gli ospiti della prima puntata di 'Domenica In', la settimana scorsa, dopo Romina Power e Amadeus ecco anche Giulia De Lellis nel salotto di Mara Venier. In un'intervista concessa a La Repubblica, la conduttrice ha ammesso di non essere preparatissima sull'influencer nata a 'Uomini e Donne' che oggi vanta oltre 4 milioni di follower su Instagram.

"Sa che non lo so? - ha risposto senza peli sulla lingua quando le è stato chiesto se sapeva chi fosse - Ovvero, non lo sapevo, però ha scritto questo libro sulle corna, vendutissimo. Piace ai giovani, ha fatto il Grande Fratello, ha un sacco di followers. E allora dico: va bene, chiamiamo Giulia De Lellis. Adesso che l'ho intervistata ho capito chi è? Boh. Sa che mica l'ho capito? Fa l'influencer, sta con Iannone, il motociclista, che prima stava con Belen... Boh".