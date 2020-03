Mara Venier torna in onda con ‘Domenica In’: “Sarà una puntata diversa senza nessuno in studio”

Mara Venier e la sua ‘Domenica In’ tornano in onda il 22 marzo dopo la momentanea sospensione di una puntata per precauzione contro l’emergenza sanitaria da coronavirus. “Abbiamo deciso di proseguire d'intesa con l'azienda – ha spiegato la conduttrice all’Ansa – Sarà una puntata diversa, senza nessuno in studio, qualche ospite da remoto, ma non sappiamo nulla, stiamo facendo le riunioni telefoniche oggi, per metter a punto la scaletta".

Lo stop al programma era stato deciso per permettere la sanificazione degli studi dopo i casi dei due viceministri Sileri e Ascani che erano stati ospiti negli studi Rai nei giorni precedenti e poi risultati positivi al Covid19. In onda al posto della collega con il suo ‘Italia Sì’ è stato Marco Liorni, in collegamento con diversi ospiti che hanno partecipato alla diretta dalle proprie abitazioni.

In questa situazione tanto straordinaria la conduttrice di ‘Domenica In’ ha anticipato come quella di domenica prossima sarà una puntata molto insolita che la vedrà in studio soltanto con il direttore di orchestra Stefano Magnanensi.

“Al momento siamo io e il mio direttore di orchestra senza band. Credo sia giusto, tutto lo staff è dotato di mascherine, guanti e si attiene alle norme igienico sanitarie; pensi che io domenica scorsa ne avevo una decina, compreso Sileri, che solo sabato per citarne unico si è scoperto positivo, per fortuna era già in quarantena, ma confesso lo spavento c'è stato, lo scoprivo lunedì. Comunque per questa domenica qualcosa ci inventeremo il pubblico ha bisogno di un po' di leggerezza, di distrarsi da casa, ce la metterà tutta la vostra zia Mara, ve lo prometto”.

Ora non resta che aspettare domenica per assistere a una diretta televisiva tanto inconsueta per il pubblico ormai abituato ai doverosi cambiamenti dei palinsesti e delle dinamiche degli stessi in un momento così delicato.