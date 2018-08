Mara Venier pronta per Domenica In: “Barbara D’Urso non è una mia nemica"

Mara Venier parla di Domenica In e della sua rivale Barbara D'Urso

Manca pochissimo, ormai, alla ripresa di tutte le trasmissioni televisive. E mentre Barbara D’Urso scalda i motori di Pomeriggio Cinque e Domenica Live per tornare nelle case degli italiani, Mara Venier si prepara ad una sfida importante: il suo grande ritorno in Rai. Zia Mara, come sappiamo, ha accettato di rientrare nella grande famiglia della tv pubblica a distanza di 4 anni e di riprendere le redini di un programma a lei molto caro: Domenica In. Una bella sfida dopo gli anni fortunati passati a Mediaset.

La Venier, comprensibilmente, è molto emozionata, come ha confessato a TvBlog: “Sono emozionata certamente, perché manco dalla Rai da 4 anni. Ritorno con il programma che in assoluto mi ha dato di più. Tutto quello che ho avuto, la popolarità, l'affetto del pubblico lo devo a Domenica in. Lo devo in particolare alla mia prima Domenica in”.

Mara Venier, Domenica In: "Una scelta fatta con il cuore"

Mara Venier ha sottolineato come la sua sia stata una scelta dettata dal cuore, quindi nessun pentimento. La solare conduttrice è consapevole che quella che ritroverà sarà una Domenica In indebolita, con un pubblico fragile, in gran parte migrato altrove. Sa che dovrà fare un duro lavoro, ma è pronta, ha la grinta giusta e non ha paura della sua diretta rivale Barbara D’Urso.

“Non ho mai pensato che Barbara sia una mia nemica. E' una mia competitor, ma è prima di tutto una amica. Lei è forte, lo sappiamo, in questi anni ha preso molto pubblico di Rai1. Quando ci vediamo mi dice spesso: da quando non ci sono sei più tu ho cominciato a vincere su Vita in diretta e poi alla domenica! Lei ha un pubblico consolidato, fa bene il suo lavoro, è una grande professionista, per cui io posso solo soltanto dire che ho una profonda stima per lei e credo che vincerà sicuramente. Io farò il mio lavoro e voglio farlo al meglio, non ci penso lontanamente a mettermi in competizione con Barbara”, ha detto ancora a TvBlog la Venier.

Non resta che attendere l'inizio di Domenica In e di Domenica Live per scoprire cosa accadrà in questa nuova stagione. Mara e Barbara continueranno ad essere "amiche"?