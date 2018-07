Mara Venier a "Domenica In", la reazione di Maria De Filippi

Non è stata una scelta semplice per Mara Venier lasciare Mediaset, che nel 2014 l'ha accolta quando mamma Rai, dopo anni di onorata carriera, l'aveva messa alla porta. In particolare è stata Maria De Filippi a far tornare in tv la conduttrice, chiamandola a "Tu si que vales", dove ha vestito i panni della giurata popolare fino a quest'ultima edizione.

Alla fine ha prevalso il cuore, che in fondo era rimasto a "Domenica In" e che ora si va a riprendere. Con la benedizione di Queen Mary, come ha fatto sapere a Tv Sorrisi e Canzoni: "La mia amica Maria De Filippi si è congratulata e si è anche commossa". Nessun veto da parte sua, anzi. "Mi ha incoraggiato - aveva già spiegato la Venier giorni fa al Corriere - Mi ha detto: 'Vai. Però se fosse stato un altro programma ti avrei convinta a non farlo'".

Grande attesa dunque per il ritorno della zia Mara in Rai, per lei un'emozione fortissima ma soprattutto una bella sfida.