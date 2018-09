Domenica In, si parte: le parole di Cristina Parodi per Mara Venier

Mancano pochissime ore alla partenza della nuova stagione di Domenica In, che – dopo l’edizione molto criticata delle sorella Parodi – passa nelle mani di Mara Venier. La conduttrice, volto caro del contenitore domenicale di Raiuno, torna alla tv pubblica dopo anni passati a Mediaset e molte sono le aspettative su di lei.

La presentatrice, che in questi giorni è stata più volte intervistata, ha dichiarato che se Domenica In va male, la colpa è solo la sua. E, forse, anche per smorzare la tensione di queste ore, a fare un in bocca al lupo sincero a Zia Mara, è colei che più di ogni altro ha ricevuto critiche quando era al timone di Domenica In.

Parliamo di Cristina Parodi che su Instagram, ha postato una foto di lei insieme a Mara Venier e ha commentato: “In bocca al lupo Mara!!!”.

Cristina Parodi, La prima volta

La giornalista, dalla prossima settimana, condurrà La prima volta, nuova trasmissione che andrà in onda, a partire dalle 17,35, ogni domenica, subito dopo Domenica In. La Parodi sarà al timone di un programma realizzato a misura su di lei, nel quale intervisterà diversi personaggi. Siamo certi che, tra una settimana, sarà Mara Venier a ricambiare l’in bocca al lupo per l’amica e collega Cristina.