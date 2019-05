Mara Venier, incerto il futuro a Domenica In: "Non so cosa farò"

Il suo ritorno in Rai, al timone di 'Domenica In', doveva essere una rivincita e così è stato. Mara Venier ha riportato il programma al successo che gli mancava da diversi anni, riprendendosi lo scettro di regina della domenica (con buona pace di Barbara d'Urso, costretta a posticipare di qualche ora la sua 'Domenica Live' dopo settimane di cocenti sconfitte).

Un risultato straordinario - e non così scontato - che la Rai vorrebbe ripetere. La conferma della conduttrice sembrerebbe più una formalità a Viale Mazzini, quello che invece è incerto riguarda proprio le sue intenzioni. Intervistata dal settimanale Gente, la Venier ha fatto sapere: "Non so che cosa farò". Un ruolo fondamentale nella sua scelta lo avrebbe il marito Nicola Carraro: "Non era poi così d'accordo quando l'anno scorso decisi di accettare questo incarico, che per me era una rivincita. Era scettico perché Domenica In significa essere impegnati tutti i giorni. Lui, invece, vorrebbe che ci godessimo il tempo insieme".

Mara Venier ancora non si sbilancia, anche se a pochi giorni dall'ultima puntata, su Instagram un post che suona come un addio: "Ci vediamo domenica per l'ultima puntata di “'Domenica in... E' stato bello stare con tutti voi... molto bello...! Grazie!".