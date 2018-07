Mara Venier in ospedale dopo la notizia di Domenica In

Un'emozione grandissima per Mara Venier tornare in Rai dopo anni, ma soprattutto tornare a "Domenica In". Un'emozione talmente forte che è andata in ospedale per dei controlli, come ha fatto sapere al settimanale Oggi: "Ci ho pensato un paio di giorni, mi dispiaceva tantissimo lasciare Mediaset. Ma al cuor non si comanda. E' stata talmente una botta al cuore che sono dovuta andare a fare tutti gli accertamenti al Policlinico Gemelli".

Piena di entusiasmo, la signora della domenica però frena sui numeri e davanti all'amica Barbara d'Urso, che da settembre sarà la sua rivale numero uno - televisivamente parlando - alza già le mani: "L'altra sera ero a cena con Barbara e ridevamo di questo - ha raccontato nell'intervista - Lei è fortissima. Non per essere presuntuosa, ma me lo dice sempre: da quando sei andata via tu il pomeriggio ho cominciato a stravincere. Conosco il suo valore e sono anche sicura che vincerà lei, ma non faccio questa Domenica In per superare Barbara". Non succede, ma se succede...