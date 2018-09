Mara Venier apre le porte di Domenica In: il grazie agli 'amici veri' e l'omaggio a Frizzi

La nuova stagione di Domenica In è ufficialmente iniziata. Alle 14 in punto di domenica 16 settembre, Mara Venier ha aperto il sipario degli studi Dear di Roma e lo ha fatto ringraziando chi, in queste settimane, le è stata accanto.

"Voglio iniziare ringraziando i colleghi e gli amici che mi hanno mandato fiori e messaggi - ha esordito zia Mara - voglio mandare un grande abbraccio ad Antonella Clerici e farle un grande in bocca al lupo per il suo nuovo programma Portobello. In questi giorni - ha proseguito la Venier - si è rivelata un'amica meravigliosa".

Mara Venier ringrazia gli amici veri

"Quando ti avvicini ad un debutto scopri quali sono gli amici veri e Antonella è un’amica speciale", ha detto ancora Mara Venier in riferimento all'ex conduttrice de La Prova del Cuoco, forse lanciando una frecciatina anche a chi non si è rivelato tale. Poi la conduttrice di Domenica In ha mandato un affettuoso saluto a Massimo Giletti e, prima di dare ufficialmente inizio alla puntata, ha voluto ricordare il suo meraviglioso amico Fabrizio Frizzi.

"Da luglio gli studi televisivi da cui trasmettiamo Domenica In non si chiamano più Dear, ma studi Fabrizio Frizzi. Ed io voglio salutare il mio amico Fabrizio, l’amico di tutti quanti voi". Mara Venier ha così lanciato un video dei due conduttori alla presentazione di Telethon. "Lui è stato un amico affettuoso e meraviglioso, lo voglio ricordare così. Ciao Fabrizio".

E, dopo aver mandato un bacio al cielo, Mara Venier ha cambiato registro per dare inizio ad una rinnovata trasmissione, ma che guarda anche al passato: "Torneremo a giocare come nelle vecchie Domeniche In". E' a suo agio, si sente a casa Mara, anche se la voce lascia trasparire un po' di emozione. Ma, dopotutto, è anche normale.