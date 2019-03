Mara Venier: "Volevano rottamarmi, ma alla fine la vecchia l'hanno richiamata!"

A 68 anni Mara Venier è tornata ad essere “la signora della domenica” e anche un fenomeno social, con un milione e mezzo di follower su Instagram. E pensare che la tv di Stato l’aveva messa da parte. Un destino comune anche a molti volti noti femminili. “Nel mio caso, però, la vecchia l’hanno richiamata!”, scherza Mara Venier in un’intervista a cuore aperto a Michela Proietti del Corriere della Sera: "Il problema è che, ad un certo punto, qualcuno pensa che tu debba essere rottamata, perché non sei più giovane: sei da far fuori. È successo anche a me, qualche anno fa".

Mara Venier, Domenica In e i consigli di Nicola Carraro

E pensare che suo marito Nicola Carraro non voleva che lei tornasse a condurre Domenica In. “Ha fatto di tutto per convincermi a dire no. Mi ha detto: ‘Conoscendoti, so che ti rovini la vita; nel momento in cui dirai di sì per te esisterà solo quello”’ E così è stato”. Dopo tanti ripensamenti, alla fine Mara Venier ha deciso di accettare: “Per me era una sfida personale e in conferenza stampa l’ho messo in chiaro: la responsabilità della trasmissione sarebbe stata tutta mia”.

Mara Venier orgogliosa della sua "vita molto normale"

Ma fuori dalla tv, Mara Venier continua a vivere una "vita molto normale ed estranea a questi meccanismi”. L’intervista è anche l’occasione per ricordare gli inizi delle carriera di Mara, che sognava di aprire una profumeria e invece la vita l’ha portata su un’altra strada. Senza dimenticare la famiglia (il legame fortissimo con la madre, quello con i figli e oggi quelli con i nipotini) e gli amori, dal primo marito Francesco Ferracini, a Jerry Calà, Renzo Arbore (“Se Renzo mi chiama io corro: tra di noi c’è ancora amore, quello delle persone che si vogliono bene”) e oggi Nicola Carraro (“L’amore della mia vita, un uomo pieno di fascino, miliardario, galante. Poteva averle tutte, eppure a voluto me”).