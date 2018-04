Mara Venier pronta a tornare a Domenica In? L’indizio su Instagram

La voce aleggia da un po’, ma di ufficiale ancora non c’è nulla: Mara Venier sarebbe pronta a tornare alla guida di ‘Domenica In’ nella prossima stagione in una staffetta che prevede Cristina Parodi nella prima parte del programma e la ‘zia Mara’ in quella successiva.

Dopo aver militato per qualche anno in casa Mediaset, la conduttrice occuperebbe nuovamente il posto di rilievo che fu suo in passato e, benché le bocche tacciano ancora sull’effettività della notizia, Mara ha regalato ai fan che la seguono su Instagram il frammento di un ricordo che sembra l’indizio di un passaggio molto probabile.

“Ricordi bellissimi… domenica in.....eravamo una famiglia” ha scritto in calce ad un video che la mostra con Giampiero Galeazzi e Andra Roncato durante un vecchio sketch proprio a Domenica In. Solo un ‘innocente’ amarcord o qualcosa di più? Di certo Mara Venier saprà come tenere aggiornati i suoi fan.