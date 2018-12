Mara Venier si commuove al ricordo di Frizzi: le toccanti parole di Flavio Insinna

Ieri durante la diretta di ‘Telethon’, oggi durante quella di ‘Domenica In’: il ricordo di Fabrizio Frizzi pervade gli studi Rai nel periodo che anticipa il primo Natale trascorso senza l’amatissimo conduttore.

L’occasione per rivolgere il pensiero a Fabrizio Frizzi è stata l’intervista di Mara Venier a Flavio Insinna che ha preso il posto del presentatore de ‘L’Eredità’ scomparso il 26 marzo scorso.

Ricordando Fabrizio, dopo aver visto un filmato a lui dedicato, Flavio Insinna si è commosso fino a far venire le lacrime alla stessa conduttrice.

“Io nei giorni in cui proprio non respiro, o pensando a papà, o pensando a Fabrizio, ripenso a quel veliero, che non è affondato. È semplicemente andato verso un mare più bello. E un giorno ci ritroveremo… su una spiaggia più bella”, sono state le parole che hanno toccato il cuore di Mara Venier per la quale la morte di Fabrizio Frizzi resta ancora una ferita aperta come per tutte le persone che gli hanno voluto bene e continuano a volergliene.