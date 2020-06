Mara Venier a ‘Domenica In’ dopo la frattura al piede: “In onda col gesso. O almeno ci provo”

Inarrestabile Mara Venier, intenzionata a non abbandonare il fedelissimo pubblico di ‘Domenica In’ neppure dopo l’incidente che le è costato una frattura al piede e la conseguente ingessatura. Domenica 7 giugno, infatti, la conduttrice sarà come sempre al suo posto, timoniera del programma di Rai Uno che grazie a lei registra un costante successo puntata dopo puntata.

“Sì, andrò in onda, o almeno ci provo”, ha commentato la conduttrice raggiunta da Adnkronos, a cui ha spiegato che la brutta caduta dalle scale avvenuta domenica scorsa poco prima di andare in onda le ha causato “una frattura del cuboide” al piede: "Poi metterò un tutore e a luglio mi aspetta un periodo di fisioterapia'', ha aggiunto. Non è la prima volta che alla Venier capitano queste disavventure: nel '95 fu la prima ad apparire in tv con la gamba ingessata quando fu 'travolta' da Luca Giurato a 'Domenica in' mentre ballavano insieme. In quella occasione si ruppe i legamenti del ginocchio e presentò il programma seduta. "Con Giurato il ginocchio, due volte mi sono rotta le dita insomma un macello!'', ha scherzato la conduttrice, vera professionista di una tv che la pone ormai tra le indiscusse protagoniste.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mara Venier, incidente prima di 'Domenica In': in onda col piede fratturato

Mara Venier è rimasta infortunata poco prima della diretta di Domenica In del 31 maggio: “Ci provo andare in onda. Sono caduta dalle scale stamattina per venire qua”, aveva raccontato ai follower sui social: “Penso frattura al piede. Una botta in testa! Subito dopo domenica in radiografia”. Finita la puntata tutt’altro che semplice, la conduttrice ha poi confermato le sue paure postando la foto del gesso con cui condurrà la puntata del 6 giugno.