Mara Venier, fuorionda che scottano: Striscia trasmette degli stralci

Per Mara Venier c'è qualche grattacapo all'orizzonte. La conduttrice di 'Domenica In' è finita tra le 'grinfie' di Striscia la Notizia, che nella puntata di lunedì 11 maggio ha trasmesso un suo fuorionda abbastanza acceso. Si tratta di una registrazione clandestina in studio, o nei dintorni, in cui la Venier si infiamma, pare, con alcuni collaboratori.

Uno stralcio a cui potrebbero seguirne altri, sempre sugli stessi toni (se non peggio). Il fuorionda è stato infilato dal tg satirico di Antonio Ricci in un deepfake in cui Mara Vener è collegata con Flavio Insinna - vittima, qualche anno fa, di un bello 'scherzetto' di Striscia sempre per dei fuorionda - ed è proprio lui a spingere play sul registratore: "Che qui dentro deve rimanere Mara Venier. Io vi butto fuori a calci in cu***! Perché voi vi dovete vergognare di farmi lavorare così".

Con chi ce l'aveva la regina della domenica? Il primo pensiero va alla lettera scritta da alcuni ispettori di produzione, lo scorso febbraio, in cui ci sono pesanti accuse contro la conduttrice e altri volti Rai. Accuse che Mara Venier ha sempre negato e di cui si stanno occupando i suoi legali. C'entra qualcosa questa sfuriata? Sicuramente la saga continua...

