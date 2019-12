Domenica In, la gaffe di Mara Venier su Ficarra e Picone: "Hai dato materiale a Striscia"

Ancora una gaffe per Mara Venier. Presentando i comici Ficarra e Picone nello studio di "Domenica In" per promuovere il loro film "Il primo Natale", la conduttrice ha preso una papera, come si dice. "Salutiamo Salvatore Ficarra e Valentino Ficone…", è stata la frase pronunciata da Mara Venier mentre in studio entravano i due attori, che non si sono lasciati sfuggire l'occasione di sottolineare l'errore: "È tutto materiale per Antonio Ricci e per Striscia. Questa fa prima, secondo e terzo posto dei Nuovi Mostri".

Ficarra e Picone a Domenica In: l'intervista con Mara Venier

L'intervista è proseguita poi tra battute e ricordi, con i due comici che hanno parlato delle loro esperienze al cinema (i due hanno speso grandi parole d'elogio per l'amico regista Giuseppe Tornatore) e in tv, da Sanremo 2007 alla conduzione di "Striscia la Notizia".

In studio è stata mostrata anche una clip di quel Sanremo, nel quale i due attori hanno recitato lo sketch "Zio Pino" dedicato a don Pino Puglisi, il parroco ucciso dalla mafia nel 1993 a Brancaccio. I due lo proposero a Pippo Baudo, allora direttore artistico del Festival, che conosceva già il pezzo avendolo già visto recitare a Ficarra e Picone a teatro, il quale fu subito d'accordo nel portarlo all'Ariston.