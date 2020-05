Mara Venier, incidente prima di 'Domenica In': in onda col piede fratturato

Brutto incidente per Mara Venier appena qualche ora prima della diretta di 'Domenica In'. La conduttrice è caduta dalle scale, ma ha deciso di andare comunque in onda, come ha fatto sapere su Instagram: "Ci provo andare in onda... Sono caduta dalle scale stamattina per venire qua... Penso frattura al piede... Una botta in testa! Subito dopo domenica in radiografia".

Nella foto pubblicata sui social si vede il piede fasciato, appoggiato su un supporto, con la gamba distesa, sotto la scrivania in studio. Sarà una puntata complicata per Mara Venier, che dimostra ancora una volta il suo attaccamento alla trasmissione ma soprattutto ai milioni di italiani che la seguono e la aspettano ogni domenica. Anche stavolta non li deluderà.

'Domenica In' andrà in onda fino al 28 giugno, senza pubblico in studio. Tantissimi però gli ospiti che in queste settimane continuano a collegarsi con la 'zia' Mara, oggi Massimo Ranieri, Enrico Brignano, Morgan Giovanna Botteri e Pierluigi Diaco, ma anche il Prof. Massimo Galli dell'Ospedale Sacco per un aggiornamento sul coronavirus, poi il governatore della Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Bari Antonio Decaro.