Domenica In, gaffe di Mara Venier su Sanremo: "Irene Grandi non c'era"

The show must go on. Così Mara Venier, nonostante l'influenza, non ha mollato la sua 'Domenica In' ed è andata in onda nonostante la febbre. E ha provato ad andare avanti con disinvoltura anche dopo la tremenda gaffe fatta con Bugo, ospite in studio, commentando il Festival. Ormai, però, la frittata era fatta e il suo scivolone già virale sui social.

"Mi sono piaciute tante canzoni - ha spiegato Bugo - La prima che mi ha colpito è Irene Grandi". "Irene Grandi? - ha risposto interdetta la Venier - Ma non c'era. Ah, c'era? Ho sbagliato, ho la febbre". Una cantonata non indifferente, visto che la settimana scorsa ha condotto proprio dall'Ariston una puntata speciale di 'Domenica In' dedicata a Sanremo... Ma la zia Mara ci piace anche così.