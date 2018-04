Mara Venier lascia Mediaset? L’indiscrezione

Le voci rispetto ad un possibile addio di Mara Venier a Mediaset si stanno rincorrendo già da tempo.

La conduttrice che conquistato il pubblico nei programmi di Canale 5 come L’Isola dei Famosi e Tu sì que vales, è indicata sempre più spesso come timoniera dello storico contenitore di Rai Uno ‘Domenica In’ a partire dal prossimo autunno.

A rilanciare l’indiscrezione con aggiunta di dettagli è Tv Sorrisi e Canzoni: “Sembra infatti che nella prossima stagione Cristina Parodi sarà confermata alla conduzione della prima parte, mentre il secondo segmento, dedicato all’intrattenimento, potrebbe tornare nelle mani di Mara, che lascerebbe Mediaset dopo le partecipazioni a Tú sí que vales e L’isola dei famosi”, si legge sul sito che ricorda come il programma domenicale l’abbia già vista regina per tanti anni.

Mara Venier torna a Domenica In?

In passato la conduttrice veneziana ha lavorato a ben tredici edizioni del programma, a partire dal 1993. Se la notizia dovesse essere confermata, Domenica In dovrebbe prevedere una staffetta tra lei e l’attuale conduttrice Cristina Parodi, confermata nella presentazione e nella gestione della prima parte del programma che quest’anno non ha certo brillato per gli ascolti.