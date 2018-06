Mara Venier lascia Mediaset: il saluto a Maria De Filippi e agli amici di ‘Tu sì que vales'

Mara Venier torna in Rai alla guida di ‘Domenica In’.

La ‘zia Mara’ - come ama definirsi lei stessa per sottolineare il rapporto affettuoso con il suo pubblico - ha lasciato il ruolo occupato in questi ultimi anni su Canale 5 per tornare al timone dello storico programma che nel 1993 la consacrò regina della domenica televisiva italiana.

Questo, dunque, per la popolare conduttrice è il momento dei saluti, malinconici ma carichi di stima e gratitudine, per quanti hanno condiviso con lei la bellissima esperienza di ‘Tu sì que vales’, show a cui ha preso a partire dal 2014, prima in qualità di giudice di puntata e poi come portavoce del pubblico.

“Mi mancherete amici miei.....ma tanto......grazie a tutto il gruppo meraviglioso di “tu si que vales”..un grazie di cuore a Maria ...un abbraccio”, ha scritto Mara Venier in calce al video che su Instagram ha ricordato la sua esperienza nella trasmissione.

Il pensiero va in primis a Maria De Filippi, a cui in altre occasioni aveva già espresso tutta la sua stima. Poi a Rudy Zerbi, Belen Rodriguez, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Barbara Cappi e Sabrina Gregoretti, tutti colleghi che hanno condiviso con lei l’esperienza davanti e dietro le telecamere, e diventati amici nel corso del tempo.

Mara Venier torna a ‘Domenica In’: “Più vicina al pubblico”

“Una figura calda, più vicina al pubblico del primo canale": così il direttore di Rai 1 Angelo Teodoli ha spiegato a Il Giornale la scelta di affidare la domenica pomeriggio di Rai Uno alla conduttrice veneta, richiamata dall’azienda per risollevare le sorti del programma che nell’ultima stagione, con la presenza delle sorelle Parodi prima e della sola Cristina poi, non è riuscito a decollare come ci si aspettava.

Riuscirà Mara Venier a non deludere le aspettative? Considerata la travolgente simpatia e la lunga esperienza nel mondo dello spettacolo, la ‘zia Mara’ ha tutte le carte in regole per fare breccia, ancora una volta nel suo pubblico.