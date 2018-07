Domenica In, colpo basso per Mara Venier: il "no" dell'amico che preferisce la d'Urso

Entusiasta del ritorno in Rai, ma soprattutto di riprendere il timone della sua Domenica In dopo tutti questi anni, Mara Venier deve fare i conti anche con i primi ostacoli. La conduttrice starebbe chiamando alla sua corte vari personaggi del mondo dello spettacolo per assoldare le giuste "spalle" e infoltire il parterre di ospiti, scelta fondamentale per conquistare il pubblico.

Vietato sbagliare. La conduttrice vuole andare a colpo sicuro e tra i primi vip interpellati, come fa sapere Chi, ci sarebbe il suo grande amico Cristiano Malgioglio che pare le abbia rifilato un secco "no". Motivo? Il paroliere non se la sentirebbe di mollare Barbara d'Urso e Domenica Live, dove spesso partecipa come opinionista. In più, sempre stando a quanto riporta il settimanale diretto da Alfonso Signorini, per lui ci sarebbe in ballo anche un altro progetto in Mediaset.

Insomma, amici sì, ma il lavoro prima di tutto. La zia Mara capirà.