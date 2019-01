Il marito di Mara Venier lancia la frecciatina a Barbara d’Urso, lei gli risponde (con eleganza)

Il 2019 è partito con una sostanziale tregua della sfida televisiva tra le due donne della domenica Mara Venier e Barbara d’Urso, dall’inizio della stagione contrapposte nella fascia oraria della domenica pomeriggio con i loro ‘Domenica In’ su Rai Uno e ‘Domenica Live’ su Canale 5.

Frecciatine e un’apparente indifferenza hanno segnato il rapporto tra le due colleghe in questi mesi, fino a quando il cambiamento di orario del programma di Barbara d’Urso ha ovviato al problema del ‘chi ha vinto – chi ha perso’ tanto atteso con i dati Auditel del lunedì, argomento sul quale la conduttrice è tornata nel corso di un’intervista al settimanale Nuovo.

Nicola Carraro elogia la sua Mara Venier: la replica di Barbara d’Urso

Domenica 13 gennaio ‘Domenica In’ ha fatto incetta di gradimento raggiungendo lo share più alto della stagione, risultato che è stato commentato con entusiasmo dal marito di Mara Venier che su Instagram ha lanciato un riferimento nemmeno troppo velato, alla concorrente tanto avvezza al ‘caffeuccio’ del pomeriggio.

“Visto che casualmente è ancora qua io, per festeggiare quello che è accaduto negli ascolti di questo lunedì, mi faccio un caffettuccio”, ha scritto Nicola Carraro, battuta commentata dalla stessa Barbara d’Urso.

“Non ho litigato con nessuno. Io sono in pace con tutti”, ha premesso Carmelita al settimanale Nuovo: “È normale che un marito supporti la moglie. Io, da quando ero piccola, quando sono rimasta senza mamma, ho imparato che mi devo bastare da sola. Non necessito di qualcuno che mi supporti, nel bene e nel male”.

Barbara d’Urso, il rapporto con Federica Panicucci

Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti, Barbara d’Urso ha poi smentito la presunta rivalità con Federica Panicucci, conduttrice di Mattino 5. “Ma chi inventa queste cose? Federica sta facendo un ottimo lavoro: sta andando molto bene. Io sono amica di poche persone, ma non sono assolutamente in contrasto con Federica Panicucci”, ha assicurato la conduttrice, in ottimi rapporti anche con le altre donne Mediaset Maria De Filippi e Silvia Toffanin: “Con Maria non c’è alcun tipo di problema, abbiamo un ottimo rapporto, come anche con Silvia. Con le persone che stimo ho sempre ottimi rapporti”.