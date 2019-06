Mara Venier e l'intervista di Pamela Prati a Domenica In: "Avevo capito che qualcosa non andava"

E' stata una stagione televisiva indimenticabile per Mara Venier, tornata dopo anni al timone di 'Domenica In', che ha riportato al successo di un tempo. Solo una nota dolente, l'intervista a Pamela Prati che diede il via a tutta alla bomba mediatica.

Mark Caltagirone, il matrimonio, i figli in affido, la showgirl sarda ne parlò lì per la prima volta e soltanto adesso Mara Venier racconta come sono andate le cose: "Durante l'intervista avevo capito che qualcosa non andava - ha spiegato a La Stampa - Il giorno dopo mi chiama Roberto D'Agostino e mi dice che è tutta una bufala. Poco dopo a chiamarmi è l'ex fidanzato e anche lui mi dice che era tutto falso".

Poi l'effetto domino di scandali e colpi di scena: "Era partito un circo dal quale volevo rimanere fuori. Mi ha cercata e voleva tornare, piangeva: 'Sono innocente'. Una grande tristezza. Mi è dispiaciuto per lei".