'Domenica In', Mara Venier in lacrime: "Quanto tempo perso con mia madre per il lavoro, i viaggi"

Non ha trattenuto le lacrime Mara Venier davanti a Gina Lollobrigida, ospite di 'Domenica In', mentre si parlava del rapporto molto difficile che ormai c'è da anni tra l'attrice e suo figlio Milko. Mara si è rivolta direttamente a lui, invitandolo a mettere da parte il rancore e fare un passo verso la mamma, prima che sia troppo tardi.

"Potessi farlo io" ha detto commossa la conduttrice, lasciandosi travolgere dall'emozione: "Quante cose non ho detto a mia madre. Quanto tempo ho perso con lei per il lavoro, i viaggi. Non so cosa darei per averla qui un solo minuto e dirle tutto quello che non le ho mai detto".

"Non mi ha mai chiesto scusa" l'ha interrotta Gina Lollobrigida, ma Mara non ci ha pensato un attimo a rispondere a cuore aperto: "Tra mamma e figlio non bisogna chiedere scusa, ci si deve abbracciare, punto. A un certo punto non conta più niente".