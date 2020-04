Domenica In, a sorpresa il nipotino in un video: Mara Venier scoppia a piangere

Mara Venier è per tutti “zia Mara”. Un nomignolo affettuoso, per il suo atteggiamento amichevole e partecipe nei confronti del prossimo. Ma Mara Venier è anche una nonna, innamorata dei suoi nipoti. E lei, come tanti altri nonni in tutta Italia e non solo, è costretta a stare lontana in questo momento da loro.

Aprendo la puntata speciale di Pasqua di “Domenica In”, Mara Venier ha lanciato un video di un coro di bambini che hanno cantato una versione speciale di “Azzurro”. In chiusura, la sorpresa: un videomessaggio per lei da uno dei suoi nipoti, il piccolo Claudietto.

Domenica In, Mara Venier si commuove in diretta vedendo il nipotino

Un momento non preparato, che ha commosso fino alle lacrime Mara Venier, costretta a lanciare subito il collegamento previsto con Mika.

“Io credo tutti i nonni e tutte le nonne in questo momento mi possano capire. Per noi è veramente doloroso non poter vedere i nostri nipoti. Scusatemi”.

ZIA MARA CHE SI COMMUOVE AL VIDEOMESSAGGIO DEL NIPOTE❤️ #domenicain pic.twitter.com/Vu3uXD3bzC
April 12, 2020

Il piccolo Claudio, detto “Iaio”, è il figlio di Paolo Capponi, nato dalla sua relazione con Pier Paolo Capponi. Mara Venier è anche nonna di Giulio, figlio di sua figlia Elisabetta Ferracini, ormai adolescente. “Sono diventata mamma a 17 anni, è stata una gioia grandissima ma non ero matura. Quando sono diventata nonna ne avevo poco più di 50 e poi 66: con i miei nipoti la gioia è diventata assoluta”, ha raccontato in un’intervista Mara Venier.