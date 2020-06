Mara Venier in onda con il piede ingessato: “Questa 'Domenica In' rimarrà nella storia”

Detto, fatto: come promesso e confermato, anche oggi 7 giugno Mara Venier ha accolto il pubblico di Rai Uno al suo posto di conduttrice di ‘Domenica In’ nonostante la frattura al piede causatole da un incidente domestico una settimana fa. In onda a partire dalle 14 seduta alla sua scrivania con un vistoso gesso, la signora della domenica ha voluto aprire la puntata ringraziando quanti in questi giorni le hanno dimostrato tutto il loro affetto con messaggi di auguri e spiegando i motivi per cui abbia scelto di presentare il programma con tutte le difficoltà del caso.

“Qualcuno mi diceva fermati, ma io ho deciso di andare avanti e vi spiego anche perché”, ha esordito: “Questi mesi in questo periodo difficile li abbiamo passati insieme. E io ho deciso di andare avanti, mi sembrava brutto mollare adesso per una frattura. Voglio continuare con il sorriso perché questa Domenica In è entrata nella storia”.

Zia Mara, non molla 🦾, con una frattura del cuboide decide di andare avanti con questa edizione particolare di #Domenicain pic.twitter.com/evCU2BZZRg — TheFolloWerTv! ♎ (@TheFolloWerTv) June 7, 2020

Mara Venier con gesso e stampelle nel video di Nicola Carraro

Poco prima della diretta di Rai Uno, Nicola Carraro ha pubblicato su Instagram una breve clip per mostrare i preparativi della moglie prima della conduzione di Domenica In. "Che fatica, povera Mara! Sei un mito, amore mio” il commento del marito della conduttrice ripresa mentre, reggendosi con le stampelle, viene aiutata a sedersi su una carrozzina per essere accompagnata negli studi Rai.