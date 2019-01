Domenica In, Venier saluta in diretta l'attentatore di Togliatti: bufera Rai

E' un lunedì teso a viale Mazzini dopo lo scivolone di Mara Venier a Domenica In. La conduttrice, al termine della presentazione di un libro sull'attentato a Togliatti, ha chiesto all'autore Stefano Zurlo, se Antonio Pallante - l'attentatore - fosse ancora vivo. Alla risposta "sì e forse ci segue da casa", la Venier ha detto "allora se ci sta seguendo da casa lo salutiamo", scatenando una serie di critiche.

Dure le reazioni in Rai, soprattutto da parte della consigliera d'amministrazione Rita Borioni, che su Facebook si è detta sconcertata. "E' sconcertante che non si sappia che Togliatti rischiò di morire - si legge nel post - che l'Italia rischiò la guerra civile e che fu solo per la responsabilità dello stesso Togliatti che si evitarono disordini. E' sconcertante come si scelga di buttare tutto 'in caciara' e come un attentatore e potenziale assassino sia salutato come se fosse un simpatico telespettatore qualsiasi. Sono molto preoccupata per quello che sta succedendo in Rai. Molto preoccupata".

Domenica In, polemica per il saluto di Mara Venier a Pallante: il chiarimento della conduttrice

Puntuale la replica di Mara Venier, arrivata insieme alle sue scuse. "Ho soltanto salutato una persona molto anziana, di 99 anni - ha spiegato - Chiedo scusa se qualcuno si è risentito. Sono molto dispiaciuta, ma vorrei fosse chiaro che la politica non c'entra nulla. Non volevo assolutamente entrare nel merito politico della questione. E d'altra parte, credo che Pallante, a 99 anni, sia una persona che ha pagato per quello che ha fatto. Semplicemente, quando Zurlo mi ha detto che forse stava seguendo la trasmissione mi è venuto spontaneo salutare una persona così anziana, non sapevo nemmeno che fosse ancora vivo l'attentatore di Togliatti".

"Sono una persona spontanea - ha concluso Mara Venier - questo è il mio modo di essere, ma davvero non era mia intenzione prendere una qualsivoglia posizione. Insomma, la politica non c'entra nulla, e vorrei che fosse chiaro".

Chi è Antonio Pallante

Fortemente anticomunista, Antonio Pallante nel 1948 provò ad uccidere Palmiro Togliatti. L'attentato fallì perché Pallante utilizzò dei proiettili scadenti, e nonostante il leader del PC si salvò, quella vicenda rischiò di far scoppiare una guerra civile in Italia. Pallante si assunse tutta la responsabilità di quel gesto, dichiarando sempre di aver agito da solo.