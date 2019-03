Domenica In, Mara Venier svela un segreto su Anna Tatangelo tenuto nascosto per anni

La prima ospite della puntata di Domenica In, andata in onda domenica 24 marzo, è stata una bellissima Anna Tatangelo. La cantante ha parlato della sua carriera, dell'amore con Gigi D'Alessio, della maternità, ma soprattutto ha portato Mara Venier a svelare un segreto rimasto nascosto per quasi 20 anni.

Mara Venier, il segreto su Anna Tatangelo

La conduttrice ha raccontato di essersi presa una responsabilità particolare, quando la Tatangelo - 17 anni fa - arrivò per la prima volta a Domenica In per cantare in coppia di Gigi D'Alessio.

Arrivata negli studi Rai, ci si rese conto che la giovane cantante era ancora minorenne e non c'era l'autorizzazione per farla esibire in pubblico. Fu allora che, all'oscuro di tutti, Mara Venier si prese la responsabilità di farla entrare comunque a cantare in quella puntata di Domenica In. "Firmai io e mi presi quella responsabilità, con grande paura che mi scoprissero".

Oggi Mara Venier e Anna Tatangelo si guardano con complicità ricordando quell'episodio ormai lontano. Ma Mara ci tiene a sottolineare: "Tenevo molto a Gigi e mi è venuto naturale proteggere anche te".

La Tatangelo riguardando un estratto di quella puntata, invece, scherza: "Gigi era più giovane, ma io ero più vecchia. Sono nata vecchia e ora sto ringiovanendo".