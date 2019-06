Mara Venier telefona in diretta a Pierluigi Diaco (che si commuove): “Sei mio fratello”

Da lunedì 17 giugno anche per la tv italiana è iniziata la stagione estiva, e una serie di programmi nuovi hanno occupato nei palinsesti il posto di quelli in pausa fino a settembre. Tra questi ha debuttato su Rai Uno anche ‘Io e Te’ condotto da Pierluigi Diaco che ieri si è visto investito dalla commozione per l’inaspettata sorpresa dell’amica Mara Venier, intervenuta nel bel mezzo della trasmissione.

Mara Venier telefona a Pierluigi Diaco a ‘Io e te’

Diaco ha aperto la terza puntata del nuovo programma con un servizio su Mara Venier che, dopo il successo di Domenica In, presentava la nuova collezione della sua linea di vestiti, studiata per le “donne curvy come me”. Il programma poi è proseguito con il conduttore che ha affrontato il tema delle sofferenze d’amore ed è stato allora che si è levata la voce fuori campo della collega.

“Tu sei fragile in amore?” gli ha chiesto la conduttrice all'improvviso; “Mara, ma che sorpresa, ma grazie! Sono commosso di questo gesto, ti sono sinceramente grato”, ha replicato Diaco inizialmente spiazzato dall’intervento. “Tu sei mio fratello come hai detto tu e io sono felice, ti invidio un programma elegante e garbato… andrà tutto bene” – ha aggiunto Venier – Io ho vissuto con te il cammino per arrivare alla messa in onda di questo programma“.

Le parole di Mara Venier hanno davvero emozionato il conduttore che a stento ha trattenuto le lacrime: “Non ti commuovere che poi fai piagne pure me. Ti voglio bene”, ha poi concluso la conduttrice.