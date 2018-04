"Mara Venier torna a Domenica In"

Nell'aria un grande ritorno: Mara Venier a Domenica In. Per ora nessuna conferma ma l'indiscrezione trapela dalle pagine di Blogo che rivela la notizia in anteprima: "Tanti i progetti vagliati in queste settimane ed uno appare al momento quello che ha più chance di vedere la luce. La nuova Domenica in potrebbe vedere il -gradito- ritorno allo storico contenitore di Rai1 di una delle sue mattatrici più rappresentative. ci riferiamo a Mara Venier"

Dopo l'Isola zia Mara torna in Rai?

L'isola dei famosi 2018 che ha visto Mara Venier nei panni di opinionista insieme a Daniele Bossari sta ormai per finire. In quale programma sarà impegnata zia Mara a partire dal prossimo autunno? Sembrerebbe proprio Domenica In. Su Blogo infatti si legge ancora: "Si sta ragionando in questi giorni sulla formula di questa nuova edizione di Domenica in che dovrebbe abbracciare buona parte del pomeriggio domenicale, formula sulla quale starebbe lavorando un gruppo di autori".

Dopo il flop delle sorelle Parodi potrebbe pensarci Mara Venier a risollevare le sorti degli ascolti Rai nella domenica degli italiani.