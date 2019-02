Domenica In, Mara Venier rivela il bel gesto di Ultimo: “E’ stato l’unico a farlo”

Dopo lo speciale in onda da Sanremo, Mara Venier è tornata nello studio romano di Domenica In per una nuova puntata del programma che anche stavolta si è aperta con i commenti alle polemiche successive al Festival.

La conduttrice ha voluto fare subito riferimento a Ultimo, il cantante secondo classificato che la scorsa settimana è stato tra coloro che per protesta non si sono presentati in trasmissione, ma che nei giorni seguenti le ha telefonato per scusarsi.

Ultimo, la telefona a Mara Venier: “E’ stato molto caro”

“E’ stato l’unico che mi ha chiamato per scusarsi per non essere venuto”, ha spiegato Mara Venier prendendo le difese dell'interprete del brano 'I tuoi particolari': “Non riporto ciò che ci siamo detti e i motivi che l’hanno spinto a questa decisione, ma posso dire che è stato carinissimo e abbiamo parlato tanto al telefono. E’ stato educatissimo e molto caro. Ci tenevo a dirlo”.

La conduttrice, poi, ha sottolineato la differenza di comportamento con gli altri artisti, anch’essi assenti dalla diretta dell’10 febbraio. “E’stato tanto attaccato, ma poi si è scusato, a differenza degli altri cantanti del Festival che invece hanno deciso di disertare la diretta di Domenica In”.

“Quella è stata una mancanza di rispetto per il nostro lavoro e per il pubblico”, ha aggiunto ancora: “Dunque Ultimo mi sento di difenderlo. Lui con me si è scusato. Loro no. Ed è stato l’unico, ribadisco”.