Marcello Cirillo senza filtri su Magalli: "Lo sanno tutti che è un po' cattivello"

"I Fatti Vostri" più che una lunga esperienza televisiva è stata una famiglia per Marcello Cirillo. L'addio, dopo vent'anni, è stato tutt'altro che semplice e si è portato dietro qualche querelle tra il cantante e Giancarlo Magalli, storico conduttore del programma di Rai 2.

Divergenze poi appianate, anche se sul padrone di casa della trasmissione Cirillo continua a non risparmiarsi. Ospite mercoledì a "Vieni da me" ha spiegato: "Abbiamo lavorato insieme per 20 anni. Com'è stato il Natale senza quel programma? Quando credi di aver toccato il fondo e sei a terra inizia una nuova vita e questo è quello che è successo a me. Io e Magalli ci siamo parlati attraverso i social. Lo sanno tutti che è un po' cattivello, non lo dico io".

Dalla sua parte Adriana Volpe, anche lei protagonista di un'accesa bagarre con il conduttore. E per l'ex collega, con cui recentemente ha condiviso l'esperienza di Pechino Express, Cirillo ha solo belle parole. Infine la frecciatina ironica: "Non tutti sanno che ho dormito con lei".