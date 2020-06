Chi è Marcello Masi, nuovo conduttore della Vita in Diretta Estate: carriera, vita privata, l'infanzia difficile

Marcello Masi è, insieme ad Andrea Delogu, il nuovo conduttore della Vita in Diretta Estate, contenitore pomeridiano che tornerà in versione estiva a partire dal 29 giugno (la coppia va a sostituire gli uscenti Beppe Convertini e Lisa Marzoli, ndr). Giornalista e volto noto agli addetti ai lavori, ex direttore del TG2, ha lavorato inizialmente dietro le quinte per poi affacciarsi davanti alla telecamera negli ultimi anni.

Chi è Marcello Masi, carriera

Nato a Roma il 10 gennaio 1959, Masi è un giornalista italiano. L'ingresso in Rai arriva nel 1987 e, dopo alcune esperienze al Giornale Radio Rai (sezione economia) e al Gr Rai, viene ingaggiato da Clemente Mimun allora direttore del TG2, dove diventa vice direttore nel 2003 e poi direttore nel 2011.

Ha curato tre rubriche: Alter Eco, Eat Parade e TG2 Dossier Storie, l'una dedicata all'ambiente, l'altra alla cucina e l'altra ancora di approfondimento.

Nel 2016 lascia la direzione del Tg2, che passa a Ida Colucci. Vasta anche l'esperienza come conduttore. È autore e conduttore con Rocco Tolfa del programma Signori del vino in onda su Rai 2. Poi nell'agosto 2016 conduce su Rai 1 il programma Linea Verde Life. È ideatore, autore e conduttore del programma di Rai 2 In viaggio con Marcello. Infine, dal 29 giugno 2020 conduce La vita in diretta Estate in coppia con Andrea Delogu.

Chi è Marcello Masi, vita privata: moglie e figli

Poco o nulla è dato sapere del privato di Marcello Masi. Professionista di ferro, poche volte ha raccontato qualche retroscena riguardo alla sua famiglia. Sarebbe però sposato e con una figlia, Domitilla.

"Con Flavia Maria, mia moglie da quasi 24 anni, qualche problema c’è - ha confessato in una vecchia intervista rilasciata anni fa - io passo più di 12 ore in Rai, lei, direttore operativo dell’Istituto nazionale di ricerche turistiche e membro del Cda dell’Enit, è impegnatissima e viaggia spesso. Riusciamo a stare insieme un paio di giorni al mese"

"Vedo con maggiore frequenza l’unica nostra figlia, Domitilla, 18 anni, studentessa del Mamiani prossima alla maturità - ha aggiunto in quell'occasione - L’adoro. È bellissima. Guarda qua (mi mostra le sue foto sul telefonino)".

Marcello Masi, l'infanzia difficile

Sempre in occasione dell'intervista citata sopra e rilasciata a PrimaOnline, giornale di settore di ambito giornalistico, Masi ha raccontato di aver vissuto un'infanzia difficile.

"Terzo rampollo di una famiglia della piccola borghesia romana, figlio di Adriano, impiegato Inps, morto a soli 50 anni quando Marcello ne aveva appena 11 - si legge sul sito - E di Maria Antonietta Verlini, spentasi anch’essa alla giovane età di 61 anni"

"Dei miei primi 11 anni, quando ancora c’era mio padre, non ricordo niente - ha raccontato Masi - Di lui ho un paio di flash in tutto. Evidentemente il trauma ha rimosso la memoria". A 21 anni ha perduto anche la mamma, "dolcissima, una mamma-nonna. L’immagine che ho di lei è in cucina, col matterello a spianare la pasta e a spargere farina. Non ho mai più assaggiato lasagne buone come le sue". Ha due fratelli: Italo, nove anni più grande, Laura di sette.