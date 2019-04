Anna Marchesini, Solenghi e Lopez si commuovono. Mara Venier: “Le volevamo tutti bene”

Momenti di ironia e divertimento, ma non solo: nella puntata di ieri 7 aprile a ‘Domenica In’ ha trovato anche posto una profonda commozione quando il ricordo dell’indimenticabile Anna Marchesini, scomparsa nel 2016 dopo una lunga malattia, è stato oggetto dell’intervista a Tullio Solenghi e Massimo Lopez .

Con lei gli attori hanno dato vita al famoso “Trio”, uno dei sodalizi professionali più riusciti della tv, e di lei i due hanno parlato con Mara Venier durante un’intervista che ha lasciato posto a una profonda commozione.

Anna Marchesini, la commozione di Solenghi e Lopez

Al pubblico di Rai Uno Tullio Solenghi ha raccontato di aver iniziato la sua carriera nel 1982 con la radio insieme a Massimo Lopez e, ripercorrendo quegli anni, il riferimento ad Anna Marchesini è stato pressoché naturale, soprattutto alla luce del fatto che tutt’ora i due la ricordano durante i loro spettacoli.

“Ogni sera la ricordiamo, c'è un momento nello spettacolo in cui la ricordiamo in maniera inconsueta. A un certo punto recitiamo una poesia, e solo alla fine la gente capisce. Ogni sera c'è un applauso che non finirebbe mai e poi mai se non dovessimo continuare lo spettacolo”, hanno raccontato gli attori commossi fino alle lacrime.

"Vorrei che tu riuscissi a superare le notti di dolore anche riuscendo a parlare ai tuoi figli. Vogliamo sapere se anche nell'emozione di quell'istante, nel gioco meraviglioso di essere stati in scena accanto a te, sei ancora qui con noi Anna", recita una parte della poesia recitata davanti a Mara Venier che non ha potuto fare a meno di commentare la persona straordinaria che era Anna Marchesini.

“Avevo pensato a tutt’altra intervista, ma non può non essere così”, ha ammesso la conduttrice: “Io ho intervistato Anna qualche anno fa, lei da lassù ci guarda e sorride così, le volevamo tutti bene”.

Alle tante che si credono di saper far ridere, ricordatevi che di Marchesini eh un ce ne sono più purtroppo!!! #domenicain pic.twitter.com/lP8LOFeW3J — Angela (@Luna60Angela) 7 aprile 2019





Sempre emozionante il ricordo di Anna Marchesini ,ci manca tanto. #Domenicain — Zeus (@ZeusMega) 7 aprile 2019