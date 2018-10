Marco Carta fa coming out a Domenica Live: "Sono gay, basta nascondersi"

Lo aveva annunciato: Marco Carta, sui social aveva scritto che, ospite a Domenica Live, avrebbe dato delle ‘anticipazioni totalmente inaspettate’. Lo ha detto e lo ha fatto.

Da Barbara D’Urso, infatti, il cantante è andato non solo per parlare del suo ultimo singolo, in uscita a ore, ma per dare un importante annuncio sulla sua vita sentimentale. Il brano parla di due appuntamenti: il primo, quello mancato con il padre, che non è mai arrivato. Il secondo, il suo primo bacio, non dato a scuola, ma il primo che lo ha lasciato senza respiro: quello dato ad un ragazzo che ha amato.

Ripercorrendo la sua difficile storia, aiutato da quel singolo in uscita e dalle parole di Barbara D'Urso, Marco Carta ha fatto coming out. Il cantante sardo ha rivelato di essere omosessuale.

“Una scelta di libertà – l’ha definita Carta – voglio liberare la mia anima, voglio liberare la mia musica, il mio pugno, il mio scrivere”.