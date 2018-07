Marco Carta torna al talent, ma da giudice: l'annuncio

Ha sempre ammesso di voler tornare in tv Marco Carta, ma stavolta in un ruolo più consono alla sua professione - non come due anni fa con "L'Isola dei Famosi", anche se fu una bellissima esperienza per lui - e diverso da "Tale e Quale Show", dove quest'anno ha trionfato. Detto fatto. Il cantante sarà il giudice di un nuovo talent show targato Mediaset.

iBand andrà in onda su La5 e accanto al vincitore della settima edizione di "Amici", sempre in giuria, ci saranno Sal Da Vinci e Silvia Salemi. L'annuncio di Carta du Instagram: "Vi aspetto dal 26 al 31 Agosto al teatro 1 di Cinecittà World per #iBand, un nuovo talent ricco di novità! Io sarò uno dei tre giudici. #Mediaset".

In questi giorni il cantante sta ricaricando le batterie in Sardegna dopo lo spavento di qualche settimana fa, quando è stato operato d'urgenza per un'ulcera. Tutto superato alla grande. Ora un po' di riposo e poi si parte.