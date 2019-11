Paolo Bonolis tuona contro Marco Cartasegna: "Perché ascoltare un cogl...e?"

L'ex tronista insulta Frosinone, Paolo Bonolis risponde per le rime. Tutto nasce da un video postato su Instagram da Marco Cartasegna, ex protagonista di 'Uomini e donne', prima della sua partecipazione a una partita di beneficenza organizzata proprio a Frosinone dall'associazione 'Ciao Pà' il 13 novembre scorso, in cui viene a dir poco sminuita la cittadina laziale.

Marco Cartasegna e Paolo Bonolis, botta e risposta di fuoco

"Eccoci qua, finalmente arrivato a Frosinone, città talmente brutta che l'Unesco ha proposto di cancellarla dalle mappe - dice Cartasegna nel video 'incriminato' - Questo albergo, che è perfettamente in linea con la città, mi ha fatto venire la tristezza nel cuore...adesso piango un attimo e poi riprendo". Paola pesanti a cui, poi, sono seguite delle scuse in risposa all'indignazione di abitanti e non solo.

Sulla questione è poi tornato Bonolis, anch'egli presente all'evento benefico, in un altro video realizzato insieme all'organizzatore Renato Bernardelli. "Hanno organizzato questa superba manifestazione di Frosinone, che ha contato 11.000 spettatori, uno splendido incasso, siamo stati tutti contenti e abbiamo vinto noi", ha esordito Bonolis. Poi l'affondo: "Il Cers Onlus è contento e ringrazia la città di Frosinone. Poi se qualche, come dire, cogl...e dice delle cose di Frosinone che sono sgradevoli, perché ascoltare un cogl...e se c’è tutto il resto del corpo? Siamo tutti contenti, siamo felici!"