Marco Columbro torna in tv: “Da Barbara d’Urso ho ricevuto un aiuto maldestro”

Per il piacere dei telespettatori che gli sono rimasti affezionati nonostante un’assenza lunga 16 anni, Marco Columbro torna in tv stasera 16 novembre, alle 20,45, alla conduzione di un programma, ‘GreenBiz’, dedicato ai protagonisti dell’ecosostenibilità dell’industria italiana, in onda su Business24, Canale 821 di Sky.

“Ormai non mi aspettavo più niente. Sono felice perché i temi dell’economia ‘verde’ mi hanno sempre interessato. Anche l’albergo che ho in Toscana, in Val d’Orcia, l’ho fatto seguendo principi come la bioarchitettura, l’acqua dei pozzi depurata a osmosi inversa, cucina del territorio”, ha raccontato al Corriere il conduttore anticipando qualcosa sul nuovo programma: “Faremo conoscere aziende che fanno prodotti ecosostenibili o hanno progetti in quel campo”.

Marco Columbro sui rapporti con Mediaset

Dopo l’ictus, due interventi per aneurisma cerebrale e i venti giorni di coma subiti nel 2003, Marco Columbro era guarito alla perfezione pronto a tornare in tv. Ma nonostante tredici Telegatti vinti e il successo di programmi come Paperissima o Scherzi a parte, non aveva più ricevuto offerte di lavoro: “Era il mio agente a bussare porte, o meglio, una porta sola: quella di Mediaset, dove sono sempre stato. E quando ho visto che non c’era più attenzione ho detto ‘festa finita’. Mi sono dedicato alla locanda”, ha confidato il conduttore, ora emozionato nel rivedere la lucina della telecamera che si accende: “Per un attimo, passato subito, mi sono sentito un novizio”.

La lite con Barbara d’Urso

Recentemente Marco Columbro ha avuto una lite piuttosto accesa con Barbara D’Urso quando è stato ospite del suo ‘Live’ credendo di affrontare un argomento poi rivelatosi diverso. Sull’episodio il conduttore ha spiegato: “Al mio agente era stato detto che mi invitavano per parlare di quello che faccio nella vita oggi. Mentre vado, mi chiama la mia fidanzata e mi dice che avevano anticipato un servizio intitolato ‘ecco i vip che non arrivano a fine mese’ e avevano messo anche la mia foto. Arrivo in camerino, ne discuto con un’autrice e il mio agente e l’autrice assicura che parleremo solo della mia attività di albergatore”.

“Quello che è successo l’avete visto in onda”, ha concluso: “Barbara mi ha anche detto che l’ha fatto per aiutarmi. Ma come aiuto mi è sembrato maldestro”.